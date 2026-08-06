ياسمين صبرى تجمع بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبرى..

اطلت ياسمين صبرى بإطلالة جمعت بين الاماقة و الجمال و الرقى ، مرتدية فستانا باللون الاسود القصير ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى و حقيبة باللون الاسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.