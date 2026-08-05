تعليق غير متوقع من أسطورة ليفربول السابق حول انتقال صلاح إلى طرابزون

أثار النجم الإنجليزي جيمي كاراجر اسطورة ليفربول السابق الجدل بتعليقه على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أنه كان يتوقع أن يخوض قائد منتخب مصر تجربة جديدة في أحد كبار أندية الدوري الإيطالي.

وقال كاراجر: "كنت أعتقد أن وجهة صلاح ستكون أحد الأندية الكبرى في إيطاليا، مثل ميلان أو يوفنتوس، وربما كانت المطالب المالية عائقًا أمام ذلك، لكنني أرى أن الدوري التركي أقل مستوى بكثير".

وجاء تعليق كاراجر بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير طرابزون سبور، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لبدء المرحلة الجديدة في مسيرته الكروية.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن تُحسم الصفقة رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وإجراء الفحص الطبي، قبل تقديم اللاعب لوسائل الإعلام وجماهير النادي.