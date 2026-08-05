رئيس هيئة المحطات النووية يتفقد متابعة سير الأعمال بموقع المحطة النووية بالضبعة

ترأس رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور شريف حلمي جولة تفقدية موسعة بموقع المحطة النووية بالضبعة، برفقة أليكسي جوكوف، النائب الأول لرئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" (ASE) لشئون الإنشاءات، وبحضور عدد من قيادات الجانبين المصري والروسي والمختصين بتنفيذ الأعمال بالموقع؛ وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال والتأكد من مطابقاتها للجداول الزمنية المعتمدة.

واستهلت الجولة بزيارة مبنى التدريب لأطقم التشغيل والصيانة لمحطة الضبعة النووية، حيث اطلع الجانبان على الوضع الحالي للأعمال ومستجدات مماثل ومحاكي غرفة التحكم الرئيسية ضمن الأجزاء الرئيسية بمبنى التدريب، وذلك لما يمثله المبنى من أهمية استراتيجية للمشروع فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في دعم منظومة التشغيل الآمن والفعال للمحطة النووية.

كما شملت الجولة زيارة لمبنى تخزين الوقود النووي الطازج، حيث تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال بالمبنى، ومتابعة مدى جاهزيته لاستقبال شحنات الوقود النووي الطازج بموقع المحطة النووية بالضبعة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بمعايير الجودة والأمان النووي الفائقة والتنفيذ وفق المخططات الزمنية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الحرص المستمر على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مكونات مشروع المحطة النووية بالضبعة، بما يعكس التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركائها بمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات المشروع، الذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية الداعمة لرؤية الدولة المصرية في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.