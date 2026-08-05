الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسحب تلطف الأجواء بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع استقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن السحب المنخفضة تتكاثر صباحًا على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مما يسهم في حجب جزئي لأشعة الشمس وتلطيف الأجواء، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية.

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدًا الخميس طقسًا حارًا رطبًا خلال ساعات النهار، مع أجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال الليل، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 38 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

كما تتوقع الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.