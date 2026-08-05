فيلم «The Odyssey» يقترب من تحقيق المليار دولار في شباك التذاكر العالمي

يقترب فيلم "The Odyssey" من حصد المليار دولار الأول في شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيراداته إلى 925 مليونًا و51 ألف دولار، منذ طرحه في 17 يوليو الماضي.

ويُعد هذا الأداء إنجازًا لافتًا لـ كريستوفر نولان، مخرج الفيلم المقتبس عن الملحمة الهوميرية، حيث يسجل الفيلم تقدمًا بنسبة 72% مقارنة بفيلمه الناجح "أوبنهايمر" (Oppenheimer) في المرحلة الزمنية ذاتها من عرضه عام 2023.

الفيلم تبلغ مدته ساعتين و53 دقيقة، ويُستمد جزء من أحداثه من عالم لعبة "Assassin's Creed Odyssey".

ويعكس هذا النجاح الإيرادي الكبير حجم الاهتمام الجماهيري الواسع بالعمل منذ طرحه، وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة.