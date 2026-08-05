بريطانيا تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة تنظيم «داعش» والجماعات التابعة له

أكدت بريطانيا اليوم الأربعاء التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي والجماعات التابعة له، محذرة من محاولات التنظيم إعادة تجميع صفوفه وتوسيع نشاطه، ولا سيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وقالت نائبة المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيس جامبرت جراي، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، إن هذا التقرير يبرز التقدم المحرز في مواجهة التهديدات الإرهابية، ويؤكد أهمية الجهود متعددة الأطراف.

وأشادت بجهود سوريا والعراق في مكافحة تنظيم "داعش"، معتبرة أن المرحلة السياسية الجديدة في سوريا تتيح فرصة لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن، كما رحبت بقرار الحكومة السورية الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش باعتبارها العضو التسعين فيه.

وعن العراق، قالت جراى إن لندن تواصل التعاون مع الحكومة للتعامل مع التحديات المرتبطة بنحو ستة آلاف من معتقلي داعش، مشددة على ضرورة محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وحذرت المسؤولة البريطانية من تزايد تطور الجماعات الإرهابية واتساع نطاق عملياتها في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن الهجمات المنسقة الأخيرة في النيجر ومالي تسببت في نزوح السكان وزيادة الاحتياجات الإنسانية وتقويض الاستقرار.

وأضافت أن بريطانيا تعمل على تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل، من خلال دعم تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات ومواجهة تمويل الإرهاب، إلى جانب مساندة مبادرات إقليمية في نيجيريا وكوت ديفوار.

كما نبهت إلى استمرار التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش-خراسان"، وأشادت بدور باكستان في مكافحته.

وشددت جامبرت جراى على أن الجماعات الإرهابية تستغل التقنيات الناشئة والمنصات الإلكترونية وحالات عدم الاستقرار عبر الحدود، مؤكدة أن نجاح جهود مكافحة الإرهاب يتطلب احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.