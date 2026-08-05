خبيرة مناهج تحسم جدل لجان فاقوس: تفوق الطلاب ممتد من الإعدادية واختبار الكليات هو الفيصل

علقت الدكتورة إيلارية عاطف زكي، خبيرة المناهج وطرق التدريس، على النتائج المرتفعة لبعض لجان امتحانات الثانوية العامة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية والتي أثارت حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت الكشوف تمركز نسبة كبيرة من الطلاب في الشريحة المئوية العالية التي تتجاوز 90% وصولاً إلى 100%.

وأوضحت "زكي"، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن السجل التقييمي والتحصيلي لطلاب تلك اللجنة يثبت تفوقهم الدراسي الممتد من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن طلاب المراكز والقرى في الشرقية بعيدون عن ضوضاء السوشيال ميديا والجري المنهك وراء سناتر الدروس الخصوصية المعتمدة على الدعاية الشائفة؛ موضحة أن الطالب هناك يعتمد بشكل مباشر على معلم الفصل المجرّب والمدرّب من قِبل الوزارة، مما يمنحه تركيزًا ومصدرًا حقيقيًا للمعلومة.

وأكدت على أن الاختبار الحقيقي لمدى صحة هذه النتائج لن يتضح إلا مع بداية العام الجامعي المقبل؛ إذ ستبقى الكليات العلمية وعلى رأسها كليات الطب والهندسة هي المعيار والمقياس الفاصل للقدرات الحقيقية للطلاب، لتحديد ما إذا كانت هذه الدرجات تعكس تفوقًا علميًا ذا أصول حقيقية أم مجرد طفرة صدفة تحيط بها الشكوك.

https://www.youtube.com/watch?v=81iosVbIzwY