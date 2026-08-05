تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

تصدر النجم محمد الشرنوبي قائمة الأكثر بحثاً وتداولا، على معظم منصات "التواصل الاجتماعي" في مصر والوطن العربى، بالتزامن مع الإعلان عن عودته لطرح ألبوم جديد.. ويحمل الألبوم الجديد عنوان “بعد الليل”.



في ألبوم "بعد الليل" بدأ شرنوبي مرحلة النضج الفني، حيث قام لأول مرة بكتابة أغنية "بعد الليل"، وقام بتلحين 6 أغنيات، وشارك في التوزيع الموسيقي، في 5 أغنيات، وشارك معه الشعراء مصطفى ناصر، وفلبينو، ومصطفى حدوتة، والملحن إيهاب عبد الواحد، والملحن عطار، والموزعين عمرو البنا، واسماعيل نصرت، والوايلي، وخوليو.



كشف محمد الشرنوبي عن خسارته للوزن، وأكد في فيديو عبر إنستجرام: “كنت حاسس إن شكلي كبير وتخنت، وماكنتش حابب إن شكلي يبقى كده خالص، وأخدت بالي من أكلي وتمريني وصحتي ونومي”.. وهذا ما انعكس على اللوك الجديد الذي ظهر به في أحدث فيديو كليب له لأغنية "خمسة" إحدى أغنيات البوم "بعد الليل" وهو من إخراج مصطفى عامر، واعتمد التصوير على الإبهار والاستعراضات الراقصة، ومزج الألوان الزاهية التي كانت ترتديها الموديلز، وقام المنتج محمد جابر بتوفير كافة الوسائل والإمكانيات، حتى يظهر العمل بالشكل المناسب الذى يرضى جمهور محمد الشرنوبي فى مصر والوطن العربى.

يضم ألبوم "بعد الليل" 8 أغنيات مختلفة، ومتنوعة، وهى:

1 - زي الغجر.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي - عمرو البنا.

2 - حبيت.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي .. توزيع : شرنوبي.

3 - انا هعمل.. كلمات : فلبينو.. الحان : ايهاب عبد الواحد.. توزيع : إسماعيل نصرت.

4 - غربة.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : الوايلي.

5 - على مهلك.. كلمات : مصطفى حدوتة.. الحان : عطار.. توزيع : خوليو.

6 - فين ما تروح.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

7 - بعد الليل.. كلمات : شرنوبي.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

8 – خمسة.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.