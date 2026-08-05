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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكبر بطارية.. تفاصيل أحدث محمول لـ فيفو

فيفو
فيفو
أحمد عبد القوى

يشهد سوق الهواتف الذكية طرح هاتف vivo Y500، أحدث إصدارات سلسلة Y، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات التي تستهدف محبي الترفيه والاستخدام المكثف، وفي مقدمتها بطارية BlueVolt بسعة 8100 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ السلسلة، إلى جانب شاشة عالية الدقة وتصميم عصري يجمع بين الأناقة والمتانة.

ويعتمد الهاتف على تقنيات BlueVolt Battery Technology وتقنيات متطورة لتوزيع مكونات البطارية داخل هيكل نحيف، بما يتيح توفير سعة كبيرة دون التأثير على سهولة الحمل أو راحة الاستخدام. كما تدعم البطارية عمرًا طويلًا، مع ضمان لصحة البطارية لمدة 6 سنوات وشهادة تضمن سلاسة الأداء لفترات استخدام ممتدة.

ويضم vivo Y500 شاشة Infinity AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، لتقديم تجربة مشاهدة واضحة وألوان غنية حتى في الإضاءة القوية، إلى جانب سماعات ستيريو مزدوجة تعزز تجربة الصوت أثناء مشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب.

ويعمل الهاتف بمعالج بتقنية تصنيع 6 نانومتر يوفر أداءً سلسًا في تشغيل التطبيقات وتعدد المهام، بينما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Sony وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع دعم التصوير تحت الماء بفضل معيارَي مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69.

ويتوفر الهاتف بإصدارين من الذاكرة هما 6 جيجابايت مع 256 جيجابايت و8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، وباللونين Pearl White وMidnight Blue، ليجمع بين البطارية الضخمة، والأداء المستقر، والتصميم الأنيق، وتجربة استخدام متكاملة تناسب مختلف الاحتياجات اليومية.

فيفو محمول مصر

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