قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

حثَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء مجلس الشيوخ على الإسراع في تمرير تشريع يجعل التوقيت الصيفي دائمًا، بحجة أن إنهاء تغييرات الساعة مرتين سنويًا من شأنه أن يُحسّن السلامة العامة، ويُعزّز الاقتصاد، ويفيد صحة الأمريكيين.

يأتي تحرك ترامب بعد أن صوت مجلس النواب بأغلبية 308 أصوات مقابل 117 صوتاً لتمرير قانون حماية ضوء الشمس، والذي من شأنه أن يسمح للولايات بمراعاة التوقيت الصيفي على مدار السنة.

على الرغم من أن مشروع القانون حظي بدعم الحزبين في مجلس النواب، إلا أنه لم يُطرح بعد في مجلس الشيوخ، حيث لا تزال آفاقه غير مؤكدة وسط شكوك من المشرعين في كلا الحزبين .

وقال ترامب إنه "لسنوات عديدة، طالبت الغالبية العظمى من الأمريكيين بجعل التوقيت الصيفي دائمًا، لكن لم تتمكن أي إدارة من إنجاز ذلك، حتى الآن".

وتابع قائلاً: "لقد سئم الناس من تغيير ساعاتهم مرتين في السنة. إنه أمر سخيف وغير مريح، وفي بعض الحالات مكلف للغاية".

وقد جاء الدعم للتشريع بشكل عام من المشرعين الذين يمثلون الولايات الساحلية، بينما تركزت المعارضة بين المشرعين من الغرب الأوسط والولايات ذات الكثافة الزراعية العالية.

زعم ترامب أن جعل التوقيت الصيفي دائماً من شأنه أن يعزز الاقتصاد ويوفر للأمريكيين ساعة إضافية من ضوء النهار في المساء.

وقال: "بالنسبة للمدن والولايات التي بها أبراج مراقبة، والأماكن التي يصعب الوصول إليها، فإن ذلك يكلف ملايين الدولارات".