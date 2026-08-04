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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم عمالقة الطاقة في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الأسعار

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات النفط بسبب الأرباح الكبيرة التي حققتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أنها "تجني أموالاً أكثر مما ينبغي"، ومطالباً إياها بإعادة جزء من هذه الأرباح إلى المواطنين الأمريكيين عبر خفض أسعار الوقود أو تمرير جزء من المكاسب إلى المستهلكين.

وجّه ترامب في تصعيد لافت تجاه كبرى شركات الطاقة الأمريكية، انتقاداته بشكل مباشر إلى شركتي إكسون موبيل وشيفرون، معتبراً أن الأرباح القياسية التي سجلتها الشركتان جاءت في وقت يتحمل فيه الأمريكيون أعباء ارتفاع أسعار البنزين والطاقة. وأضاف أن الشركات "ينبغي أن تعيد بعضاً من هذه الأموال إلى الجمهور"، في موقف يُعد غير معتاد من رئيس يُعرف بدعمه التقليدي لقطاع النفط والغاز.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الطاقة نتائج مالية قوية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، وهو ما انعكس على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. 

كما دعا الرئيس الأمريكي الشركات إلى خفض أسعار البنزين للمستهلكين، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة قد تتراجع بصورة أكبر إذا انحسرت الأزمة الجيوسياسية الحالية.

ترلمب شيفرون اكسون موبيل شركات النفط الأمريكية

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