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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام الزقازيق يناقش مستقبل الثروة السمكية بالشرقية.. مصر الأولى عربيا وإفريقيا في إنتاج البلطي

المركز الاعلامي بالزقازيق
المركز الاعلامي بالزقازيق
محمد الطحاوي

نظم مجمع إعلام الزقازيق، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "مستقبل الثروة السمكية في الشرقية" وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بقضايا التنمية وتعزيز الثقافة المجتمعية، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في قطاع الثروة السمكية.

اكد الإعلامي دسوقي عبد الله، مدير إدارة إعلام الشرقية، أن الندوة جاءت تنفيذا لتوجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت إشراف الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف تسليط الضوء على واقع الثروة السمكية في المحافظة وسبل تنميتها وزيادة إنتاجها.

وتحدث خلال الندوة المهندس فخري عياد عياد، مدير عام المفرخ السمكي بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدا أن مصر تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا في إنتاج أسماك البلطي، والمركز السادس عالميا، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تسعى إلى زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن الأسماك تمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، نظرا لكونها الأقل تكلفة مقارنة بغيرها من مصادر البروتين، لافتا إلى أن جودة الأسماك المنتجة بالمزارع تعتمد بشكل أساسي على جودة الأعلاف المستخدمة، باعتبارها الركيزة الأساسية لعمليات التغذية داخل المزارع السمكية.

وأضاف أن محافظة الشرقية تضم ثلاثة مواقع رئيسية لإنتاج الزريعة والأسماك، وهي العباسة بمركز أبو حماد، وصان الحجر، وأكياد بمركز الحسينية، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة على المزارع السمكية غير الحكومية للتأكد من سلامة الأعلاف المستخدمة وضمان جودة الإنتاج.

كما تناولت الندوة سبل الاستفادة من الأراضي المنزرعة بالأرز في إنشاء أحواض سمكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتحدث خلال اللقاء أيضا إسماعيل عبد المعطي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشرقية، حيث استعرض دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشروعات التنمية وتعزيز الوعي بأهمية تنمية الثروة السمكية.

ونفذ الندوة الإعلامي محمد حافظ، بمشاركة فريق عمل مجمع إعلام الزقازيق، الذي ضم حسام حسن، وفاتن البدري، وأميرة هلال، ونورا أحمد، وهناء عبد الله، وتوفيق عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الإعلامي دسوقي عبد الله مدير إدارة إعلام الشرقية.

الزقازيق مجمع إعلام الزقازيق الشرقية الثروة السمكية الهيئة العامة للاستعلامات

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