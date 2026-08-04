«الأعلى للإعلام» يحفظ شكوى رئيس الزمالك ضد مقدم «مودرن سبورت»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "مودرن سبورت" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي".

وقد صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى موضوع الشكوى في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.



ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.