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تقرير : الولايات المتحدة استهلكت تقريباً كل مخزونها الصاروخي في الحرب مع إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير : الولايات المتحدة استهلكت تقريباً كل مخزونها الصاروخي في الحرب مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف تقرير لوكالة “رويترز”، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك معظم مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال الحرب التي استمرت خمسة أشهر مع إيران، ما أثار مخاوف داخل الأوساط العسكرية الأمريكية بشأن جاهزية القوات لمواجهة أي صراعات مستقبلية مع منافسين كبار مثل روسيا والصين.

وبحسب التقرير، فإن الصواريخ التي استخدمت على نطاق واسع شملت صواريخ ATACMS الأرضية بعيدة المدى، إلى جانب صواريخ PrSM الدقيقة، التي تتيح استهداف الأهداف البرية دون الحاجة إلى استخدام الطائرات. كما أفادت المصادر بأن الولايات المتحدة استهلكت أيضاً ما يقارب نصف مخزونها العالمي من صواريخ توماهوك الجوالة خلال العمليات العسكرية.

وأشار مصدران إلى أن القيادة المركزية الأمريكية استنفدت تقريباً كامل مخزونها من الصواريخ الأرضية الذي كان متوافراً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، قبل أن تتمكن من تعويض جزء من النقص عبر نقل مخزونات عسكرية من مناطق انتشار أمريكية أخرى حول العالم.

وأعرب مسؤولون أمريكيون، وفقاً للتقرير، عن قلقهم من أن يؤدي تراجع مخزون الذخائر الدقيقة إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على الردع العسكري في مواجهة خصومها، وفي مقدمتهم روسيا والصين، في ظل تزايد المخاوف بشأن الاستعداد لأي مواجهات عسكرية محتملة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، سعى البيت الأبيض إلى طمأنة الرأي العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مخزوناً من الذخائر يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية رفعت معدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية وتواصل توسيع قدراتها التصنيعية لتعويض ما تم استهلاكه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، شون بارنيل، أن الجيش الأمريكي لا يزال يحتفظ بجاهزية قتالية عالية، مشدداً على أن القوات المسلحة تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس الأمريكي، مع الحفاظ على مخزون كافٍ من القدرات العسكرية لحماية المصالح الأمريكية حول العالم.

الجيش الأمريكي الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى إيران الحرب مع إيران الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية البيت الأبيض

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