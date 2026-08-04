العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

أعلنت مؤسسة العابرين للأعمال التطوعية والإنسانية والتنمية الليبية العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق، بعد أيام قضاها ركاب المركب تائهين في عرض البحر.

وقالت المؤسسة إن الضحايا مكثوا 9 أيام في البحر، قبل إنقاذ عدد منهم وانتشال عدد من الجثامين. وأوضحت أن من بين الضحايا المصريين يوسف هني اشعياء بخيت جرجس، ومكان الميلاد كوم أمبو، والعنوان مركز أبو قرقاص - المنيا، من مواليد 2011، مشيرة إلى أن جثمانه موجود في مشرحة مركز طبرق الطبي.

وطالبت المؤسسة كل من يتعرف على المتوفى أو لديه معلومات عن ذويه بالتواصل والحضور إلى مركز طبرق الطبي، كما دعت متابعيها من المصريين إلى مشاركة بياناته للمساعدة في الوصول إلى أسرته.

وأضافت أن الضحية الثانية هو عبد الرحمن مجدي عبد العزيز عليوة علي عزام البلاشون - مركز بليس الشرقية، موضحة أن جثمانه أُلقي في البحر، كما حدث مع عدد من الضحايا، ولم يُعثر عليه حتى هذه اللحظة.

وناشدت من يعرف أهل الفقيد أو يستطيع الوصول إليهم إبلاغهم بالخبر.

وفي مساء الإثنين، قدمت المؤسسة مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم من المركب المنكوب داخل مركز إيواء باب الزيتون. وشملت المساعدات علاجات أولية للحروق، ومواد غذائية ومشروبات، للتخفيف من معاناتهم عقب الأيام التي قضوها في عرض البحر.

ووجهت المؤسسة نداءً إلى الأطباء المتطوعين والعيادات والمراكز الطبية الراغبة في المساهمة، للتوجه إلى مركز إيواء باب الزيتون وتقديم الدعم الطبي، مؤكدة أن عددًا من الناجين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية تستدعي تدخلًا وعناية طبية عاجلة.