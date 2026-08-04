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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 300 فرصة وظيفة لسائقي الرخصة الأولى

وزارة العمل
وزارة العمل
تقرير أخبار البلد

أعلنت وزارة العمل عن توفير 300 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين وأصحاب الخبرات في مجال النقل البري، برواتب مجزية تبدأ من 8 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن النشرة التوظيفية الدورية للوزارة، بالتعاون مع إحدى شركات النقل الكبرى، في إطار جهود الدولة لدمج العمالة في بيئة عمل منظمة توفر الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.

واصلت وزارة العمل، الإعلان من خلال نشرة التوظيف الدورية، عن توافر فرص عمل كبرى لشباب الخريجين وأصحاب الخبرات في مجال النقل البري، حيث أعلنت إحدى الشركات الكبرى عن حاجتها لتعيين 300 سائق (رخصة درجة أولى) للعمل ضمن أسطولها.

تفاصيل الوظيفة والمميزات المالية


-الوظيفة: سائق رخصة درجة أولى.

- العدد المطلوب: 300 سائق.

- الراتب: يبدأ من 8,000 جنيه ويصل إلى 15,000 جنيه شهريا.

شروط التقديم

حددت الشركة مجموعة من الضوابط للقبول في هذه الوظائف، وهي:

المؤهل الدراسي: متاح لجميع المؤهلات.

السن: يتراوح ما بين 35 إلى 55 عاما.

3-الخبرة: من 1 إلى 3 سنوات، مع اشتراط خبرة سنة على الأقل في قيادة الحافلات (الباصات) الكبيرة.

طريقة التقديم والعنوان

دعت الوزارة الراغبين في التقديم التواصل عبر الرقم الهاتفي المخصص: 01201111929.

أو التوجه مباشرة لمقر التقديم في: القطامية – أول طريق العين السخنة القديم – بجوار مرور القطامية.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود وزارة العمل في توفير فرص عمل مكثفة بقطاع النقل، تضمن للعاملين رواتب مجزية وحماية اجتماعية في بيئة عمل منظمة.

وزارة العمل 300 فرصة عمل شباب الخريجين أصحاب الخبرات مجال النقل البري

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