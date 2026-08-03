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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسليم 5762 وحدة إسكان اجتماعي للمستفيدين بـ جنوب سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمقر الصندوق الرئيسي بالقاهرة،تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور عدد من مسئولي الصندوق والمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت مي عبد الحميد بمحافظ جنوب سيناء، مؤكدة حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع المحافظة في تنفيذ المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أنه تم تنفيذ 6508 وحدات سكنية بالمحافظة، جرى تخصيص 6378 وحدة منها، وتسليم 5762 وحدة للمستفيدين حتى الآن.

وأضافت أن الوحدات المنفذة موزعة على مختلف مراكز المحافظة، بواقع 3696 وحدة بمدينة طور سيناء، و608 وحدات بأبو زنيمة، و588 وحدة بنويبع، و552 وحدة بدهب، و528 وحدة بأبو رديس، و384 وحدة برأس سدر، و72 وحدة بسانت كاترين، و48 وحدة بشرم الشيخ، و32 وحدة بطابا.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال بالدور الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشروعات التي ينفذها الصندوق بمحافظة جنوب سيناء تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتلبية احتياجات المواطنين.

كما استعرض محافظ جنوب سيناء الاحتياجات السكنية المستقبلية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الصندوق لتوفير الأراضي المناسبة، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يضمن التوسع في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة لتنفيذ وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمنطقتي الرويسات بمدينة شرم الشيخ ومدينة الطور، مع دراسة التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بمناطق أخرى داخل المحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

جنوب سيناء وحدات سكنية منخفضي الدخل سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي

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