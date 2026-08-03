وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومناقشة مستجدات الخطط التسويقية والفرص الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تسويق المشروعات العمرانية وفق رؤية تستهدف تعظيم العائد من الأصول التي تمتلكها الدولة، والترويج للمدن الجديدة باعتبارها مجتمعات متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، بما يعزز قدرتها على جذب مختلف شرائح المستثمرين والمواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة، من خلال الاستفادة من الخبرات التسويقية والاستثمارية، وزيادة معدلات الإشغال، وتحقيق أفضل استغلال للمشروعات التي تنفذها الدولة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات، من بينها مشروع “ويست فيو” بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب متابعة موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، وبحث آليات دفع معدلات التسويق والمبيعات وتعظيم العائد الاستثماري للمشروعات، بما يدعم خطط الوزارة في تنمية المدن الجديدة وزيادة جاذبيتها للاستثمار والسكن.

كما استعرض مسئولو الشركة التصور المقترح لإطلاق حملة إعلانية متكاملة لأحد المشروعات المستهدف تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعتمد على إبراز المقومات الاستثمارية والعمرانية للمشروع، وما تشهده المدينة من معدلات نمو متسارعة، للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمشروع.