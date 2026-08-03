قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع كبير…سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

وذلك  في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومناقشة مستجدات الخطط التسويقية والفرص الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تسويق المشروعات العمرانية وفق رؤية تستهدف تعظيم العائد من الأصول التي تمتلكها الدولة، والترويج للمدن الجديدة باعتبارها مجتمعات متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، بما يعزز قدرتها على جذب مختلف شرائح المستثمرين والمواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة، من خلال الاستفادة من الخبرات التسويقية والاستثمارية، وزيادة معدلات الإشغال، وتحقيق أفضل استغلال للمشروعات التي تنفذها الدولة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات، من بينها مشروع “ويست فيو” بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب متابعة موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، وبحث آليات دفع معدلات التسويق والمبيعات وتعظيم العائد الاستثماري للمشروعات، بما يدعم خطط الوزارة في تنمية المدن الجديدة وزيادة جاذبيتها للاستثمار والسكن.

كما استعرض مسئولو الشركة التصور المقترح لإطلاق حملة إعلانية متكاملة لأحد المشروعات المستهدف تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعتمد على إبراز المقومات الاستثمارية والعمرانية للمشروع، وما تشهده المدينة من معدلات نمو متسارعة، للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمشروع.

الإسكان التعمير والإسكان العقارية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسويق المشروعات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

أرشيفية

باحثة روسية: أوكرانيا تنقل المعركة إلى العمق الروسي لاستنزاف موسكو

الأدوية

تحرك أسعار الأدوية.. الشعبة تكشف الحقيقة بعد تطبيق التتبع الدوائي

أرشيفية

حل أزمة المعاشات.. هل تنتهي معاناة أصحاب المعاشات بعد تعطل الصرف

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد