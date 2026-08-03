تراجع كبير…سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 3 أغسطس في البنوك المصرية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم



سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي الشراء 13.42 جنيه، والبيع بسعر 13.45 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء بنحو 13.41 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

وصل سعر الشراء إلى 13.38 جنيه، وسعر البيع 13.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي

جاء سعر الشراء بنحو 13.38 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.41 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الشراء 13.38 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.41 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الشراء 13.37 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الشراء إلى 13.36 جنيه، وسعر البيع 13.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

جاء سعر الشراء بنحو 13.36 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.47 جنيه.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

بلغ سعر الشراء 13.35 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.46 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الشراء إلى 13.34 جنيه، والبيع بسعر 13.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الشراء بنحو 13.34 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الشراء 13.34 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الشراء إلى 13.34 جنيه، والبيع بسعر 13.39 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

جاء سعر الشراء بنحو 13.33 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.39 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الشراء 13.32 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.40 جنيه.