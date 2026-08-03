ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

تحتاج أغلب الفتيات فى فصل الصيف إلى معرفة بعض المسكات الطبيعية التى تعمل على إشراق البشرة و الحفاظ عليها من التصبغات.

وبحسب موقع Beauty، هناك ماسكات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي .

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..



1ـ ماسك البطاطس وجل الألوفيرا لتفتيح البشرة:

تحتوي البطاطس على فيتامين C وإنزيمات تساعد على تفتيح التصبغات، بينما يعمل الألوفيرا على تهدئة وترطيب البشرة.

المكونات:

ثمرة بطاطس صغيرة

ملعقة جل صبار طبيعي

طريقة التحضير:

يتم بشر البطاطس واستخراج العصير ثم خلطه مع جل الصبار ووضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

2-ـ ماسك الزبادي والليمون لتوحيد لون البشرة:

يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير البشرة بلطف، بينما يعمل الليمون على تقليل البقع الداكنة.

المكونات:

ملعقتان زبادي

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستخدام:

يوضع الماسك لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء البارد.