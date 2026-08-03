الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، يوم الأربعاء المقبل (5/8/2026م)، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للسياحة، مشروع دعم مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة الأمن السياحي في الدول العربية، هيكل تنظيمي استرشادي لمنظومة الأمن السياحي في الدول الأعضاء، سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود، وسيستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي.

وسينعقد عقب المؤتمر الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل والسياحة والثقافة في الدول العربية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الآثار والتراث الوطني.