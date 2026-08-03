القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بسرقة الهاتف المحمول الخاص بوالدته بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد والدة القائم على النشر ( ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام إحدى السيدات بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" حال قيامها بشراء بعض المستلزمات بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية – مقيمة بذات الدائرة) وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

