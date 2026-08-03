سعر اليورو اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين 3 أغسطس بالبنوك العاملة ، وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
سعر اليورو في البنوك
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
58.03 جنيه للشراء
58.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.86 جنيه للشراء.
58.17 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.84 جنيه للشراء
58.14 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
57.57 جنيه للشراء.
58.91 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
58.09 جنيه للشراء.
58.36 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
57.90 جنيه للشراء.
58.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
57.83 جنيه للشراء.
58.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.95 جنيه للشراء.
58.25 جنيه للبيع