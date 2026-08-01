ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه لليوم الثالث على التوالي، وذلك مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر العملات الأجنبية “ثباتًا” منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي منذ يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 51.07 جنيه للشراء و 51.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.42 جنيه للشراء و 68.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.6 جنيه للشراء و 58.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 36.37 جنيه للشراء و 36.47 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.84 جنيه للشراء و 7.86 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.31 جنيه للشراء و 5.33 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.83 جنيه للشراء و 63.02 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 31.36 جنيه للشراء و 31.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 35.63 جنيه للشراء و35.74 جنيها للبيع .

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.56 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.