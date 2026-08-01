أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 1-8-2026.. آخر تحديث في البنك الأهلي



شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك عند مستويات آخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.



أسعار الدولار واليورو والإسترليني اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر اليورو 57.61 جنيهًا للشراء و57.87 جنيهًا للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني 67.26 جنيهًا للشراء و67.53 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.73 جنيهًا للشراء و62.11 جنيهًا للبيع.



أسعار الدولار الكندي والأسترالي



سجل الدولار الكندي 35.89 جنيهًا للشراء و36.03 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر الدولار الأسترالي 35.13 جنيهًا للشراء و35.41 جنيهًا للبيع.



أسعار العملات الإسكندنافية والآسيوية



بلغ سعر الكرونة الدنماركية 7.70 جنيهًا للشراء و7.74 جنيهًا للبيع.



وسجلت الكرونة السويدية 5.20 جنيهًا للشراء و5.24 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الكرونة النرويجية 5.22 جنيهًا للشراء و5.25 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 7.47 جنيهًا للشراء و7.50 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 30.90 جنيهًا للشراء و31.07 جنيهًا للبيع.



ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي



وفي سياق متصل، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 55.072 مليار دولار، مقارنة بنحو 53.13 مليار دولار في مايو، بزيادة شهرية بلغت 1.94 مليار دولار، بما يعكس استمرار تحسن احتياطيات النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.