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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026


تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف.
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 57.61 جنيه للشراء و57.87 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني 67.26 جنيه للشراء و67.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.73 جنيه للشراء و62.11 جنيه للبيع.
وفيما يتعلق بالدولارات الأجنبية، سجل الدولار الكندي 35.89 جنيه للشراء و36.03 جنيه للبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي 35.13 جنيه للشراء و35.41 جنيه للبيع.
 

العملات الإسكندنافية

أما العملات الإسكندنافية، فسجلت الكرونة الدنماركية 7.70 جنيه للشراء و7.74 جنيه للبيع، والكرونة السويدية 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، فيما سجلت الكرونة النرويجية 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 7.47 جنيه للشراء و7.50 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر 100 ين ياباني 30.90 جنيه للشراء و31.07 جنيه للبيع.
 

الاحتياطى النقد الأجنبي 

وفي سياق متصل، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 55.072 مليار دولار، مقارنة بنحو 53.13 مليار دولار في مايو، بزيادة شهرية بلغت 1.94 مليار دولار، بما يعكس استمرار تحسن احتياطيات النقد الأجنبي.

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