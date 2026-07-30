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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطوير منظومة المخلفات بالشرقية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة، والموقف التنفيذي لعملية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة،  وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يهدف إلي متابعة الارتقاء بمنظومة المخلفات ورفع مستوى النظافة، وتحسين منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن للمخلفات داخل المحافظة، واستعراض التحديات الحالية ووضع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

تنفيذ منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الدولة على تنفيذ منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مشددة على ضرورة  المتابعة اليومية والرقابة المستمرة من قبل المحافظة لمستوى النظافة للقرى والمراكز، وتنفيذ جولات وحملات ميدانية مكثفة لمتابعة سير عمل المنظومة داخل المحافظة، مؤكدة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمعدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التدخل السريع والتعامل الفوري مع أية مخالفات، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية المتواجدة من خلال عقود مبرمة مع المحافظة، وإصدار تقارير يومية من خلال مشرفين لمستوى تحسن عملية النظافة والمخلفات المتولدة يومياً عن القري والمراكز بالمحافظة. 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة وجود منظومة مالية وآلية تمويلية مستدامة لتمويل المنظومة داخل المحافظة من خلال الدعم سواء بالمعدات اللازمة أو العمالة الإضافية لجمع ونقل ونظافة الشوارع بالمحافظة، موجهة بتشكيل مجموعة عمل  من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمسئولين المعنيين بالمحافظة، لتنفيذ المنظومة ومتابعتها أولا بأول لانجاحها داخل المحافظة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض بعض النماذج الناجحة لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل عدد من المحافظات للاسترشاد بها والاستفادة من تلك التجارب، بحث يمكن استحداث نموذج يمكن تطبيقه داخل المحافظة، لرفع كفاءة وتحسين الوضع القائم لمنظومة المخلفات داخل المحافظة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض استعداد الوزارة لدعم المنظومة بكافة السبل لتحقيق تحسن ملموس داخل المحافظة، موجهة أيضاً بأهمية تعديل آلية التعاقد الحالية وأن يكون هناك آلية موحدة لكافة المحافظات لشكل التعاقد مع الجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص المقدمة لخدمات عمليات النظافة، وضرورة إنفاذ القانون فى عملية تحصيل رسوم المخلفات من كافة المنشآت الموجودة فى المحافظة لإحكام المنظومة وضمان استدامتها وشعور المواطن بتحسن ملموس.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية، على بذل أقصى جهد ممكن لضبط المنظومة والمتابعة الدورية للقرى والمراكز ومستوى النظافة بهم، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى النظافة العامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة وجهود جمع ونقل المخلفات ومعدلات التشغيل الحالية لمنشآت الفرز والتدوير والتخلص النهائى، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالمنظومة، كما تم استعراض عددا من الإجراءات التنفيذية والتوصيات الاستراتيجية لتحسين مستوى إدارة المخلفات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بالمحافظة.

الدكتورة منال عوض الشرقية جهاز تنظيم إدارة المخلفات التخطيط والتنمية المحلية رفع مستوى النظافة منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن للمخلفات

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