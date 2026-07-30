استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع. كما وصل طفل شهيدا، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى إصابة ستة مواطنين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73335 شهيدًا، و174052 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

من ناحية أخرى، هاجم مستعمرون، صباح اليوم الخميس مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المستعمرين هاجموا مواطنين خلال عملهما في أرضهما في سهل دير شرف، وهددوهما بالقتل.