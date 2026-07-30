قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدفاع الكويتية»: استهداف مبنى شركة صينية شمال البلاد يوقع قتيلًا وأضرارًا جسيمة
اليابان تقرّر خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات الغازية إلى 1% اعتبارًا من أبريل المقبل
السفارة الصينية باليابان تحث رعاياها على توخي الحذر من مخاطر الزلازل
تحرك برلماني لمضاعفة الصادرات المصرية وبناء آلاف الشركات المصدرة خلال سنوات قليلة
استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قرار جمهوري بتجديد تعيين أشرف مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 28 شخصًا
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 31 محافظة
مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
زيلنسكي يعلن مقتل 8 أشخاص وإصابةالعشرات في هجوم صاروخي روسي واسع
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

استشهد اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيدين، أحدهما طفلة، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع. كما وصل طفل شهيدا، وعدد من المصابين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى إصابة ستة مواطنين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73335 شهيدًا، و174052 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

من ناحية أخرى، هاجم مستعمرون، صباح اليوم الخميس مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المستعمرين هاجموا مواطنين خلال عملهما في أرضهما في سهل دير شرف، وهددوهما بالقتل.

قصف إسرائيلي قطاع غزة غرب خانيونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم

صورة ارشيفية

الإجهاد الحراري يهدد المواطنين مع موجة الحر.. الأرصاد تقدم روشتة الوقاية

صورة ارشيفية

لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وخروقاته

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد