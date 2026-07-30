مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا ظهور قائدا مركبتى "توك توك" وقيام أحدهما بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بالشرقية وترجل إحدى السيدات من إحدى المركبتين والعدو خلف أحد الأطفال فى محاولة لإختطافه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبتى "التوك توك" الظاهرتين بمقطع الفيديو "إحداهما بدون لوحات معدنية" وقائديهما، والسيدة الظاهرة صحبة أحدهما (ربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبسؤالهم أفاد قائدى مركبتى "التوك توك" بأن المذكورة مريضة نفسياً ويتم إستغلالها من جانب أحدهما فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وحال إستقلالها مركبة صحبة أحدهما شاهدت طفل فحاولت إستجدائه، إلا أنه هرب خوفاً منها، وبإستدعاء والد المذكورة (نجار) قرر بأن نجلته تعانى من مرض الوسواس القهرى وتتلقى العلاج اللازم لدى أحد المراكز المتخصصة بالطب النفسى وقدم ما يفيد ذلك، وأفاد بإعتيادها الخروج من المنزل لممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة.

وباستدعاء والد الطفل " 8 سنوات " قرر بقيام نجله بالدلوف لإحدى محال البقالة حال رؤيته للسيدة المشار إليها تعدو خلفه خوفاً منها.

تم التحفظ على مركبتى "التوك توك"، وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس المذكورين على ذمة التحقيق.