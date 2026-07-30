سقوط شابين داخل بيارة صرف صحي بسمالوط في المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بسمالوط شمال المنيا، من انتشال شابين سقطا داخل بيارة صرف صحي بمدينة سمالوط، بعد سقوطهما خلال تنفيذ أعمال بالخط، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شابين داخل بئر صرف صحي بأحد شوارع مدينة سمالوط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع الحادث لبدء أعمال البحث

وبالفحص تبين، أن الشارع كان يشهد تنفيذ أعمال صرف صحي، وخلال العمل سقط العاملين داخل بئر الصرف الصحي.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الشابين ونقلهما للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.