مريم وائل الثانية على الثانوية العامة «أدبي»: الدعاء ومواظبتي على الصلاة سر تفوقي وسألتحق بالحقوق

أعربت الطالبة مريم وائل أحمد، ابنة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بمجموع 317.5 درجة، عن سعادتها الكبيرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أن ثقتها بالله كانت الدافع الأكبر لها طوال العام الدراسي.

وقالت: «الحمد لله على فضله، كنت أجتهد طوال العام، وكنت واثقة أن الله لن يضيع تعبي، وأتمنى النجاح والتوفيق لجميع أصدقائي».

وأضافت أن تفوقها جاء بفضل كثرة الدعاء إلى الله عز وجل، والمواظبة على أداء الصلوات، وخاصة صلاة الفجر، إلى جانب الالتزام بالمذاكرة وتنظيم الوقت، موضحة أنها كانت تبدأ يومها الدراسي بالمذاكرة مباشرة بعد أداء الصلاة، فضلًا عن الدعم المستمر الذي تلقته من أسرتها طوال العام.

وعن الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، قالت مريم: «بإذن الله سألتحق بكلية الحقوق، لأن شقيقيّ هما المثل الأعلى والقدوة بالنسبة لي. ورغم أن تفوقهما كان يمثل عنصر ضغط، فإنني لم أفقد الثقة بالله مطلقًا، وكنت على يقين بأن الله سيكلل جهدي بالنجاح. ورسالتي لطلاب الثانوية العامة هي: حافظوا على الصلاة، وأكثروا من الدعاء، فالله لا يخيّب من أحسن الظن به».

وقالت والدة مريم: «ابنتي لديها شقيقان؛ الأول يوسف، وهو معيد بكلية الحقوق، وقد التحق بها رغم حصوله على مجموع يؤهله لكلية الطب، والثاني أحمد يعمل طبيبًا. كما أنني كنت الأولى على دفعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس. وكانت مريم تعتمد على نفسها في المذاكرة، وتجيد تنظيم وقتها، وهو ما ساعدها على تحقيق هذا الإنجاز».

ومن جانبه، عبّر وائل أحمد، والد الطالبة، عن سعادته الكبيرة بتفوق ابنته، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء بعد عام كامل من الاجتهاد والمذاكرة.

وأضاف أنه كان يتوقع تفوق ابنته وحصولها على مركز متقدم بين أوائل الجمهورية، قائلًا: «أنا سعيد جدًا، وكنت متأكدًا أن ابنتي ستكون من الأوائل، لأنها اجتهدت كثيرًا طوال العام وكانت تستحق هذا النجاح».