«إدوله بالدولار عشان نفسيته تبقى حلوة».. مجدي عبد الغني يُوجّه رسالة للأهلي حول إمام عاشور

وجّه مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، رسالة للنادي الأهلي، بشأن موقف إمام عاشور لاعب الفريق من بقائه أو بيعه خلال الموسم الجديد.

وقال مجدي عبد الغني عبر تصريحات تلفزيونية: “الأهلي اشترى منصف بقرار بـ 3 ملايين دولار، غير فلوس اللاعب نفسه، في المقابل عرض إمام عاشور للبيع مقابل 8 ملايين دولار”.

وتابع: "إمام عاشور لاعب مهم جدًا جدًا ومن أهم اللعيبة في مصر، فبالتالي إدوله بالدولار عشان نفسيته تبقى حلوة، ويظبط الفرقة".

وأضاف: “إمام لاعب لا غنى عنه، ومفروض الأهلي يقعده في النادي ويستفيد منه حتى لو هيديله مليون ونصف دولار عشان يجدد، وبكده هيبقى ظبط أوضة اللبس واللاعب هيكمل”.

وأكمل: “8 مليون دولار كتير على إمام عاشور، ميستاهلش الرقم ده، ولو كان يستاهل كان الأهلي يديهومله بدل ما يبيعه”.