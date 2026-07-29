لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة

قال المهندس محمد ابراهيم نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات إن آخر 5 سنوات أسسنا وحدة للتفاعل المجتمعي تحتها "إعلام وتوعية " وخط ساخن وكوول سنتر يعمل به 400 موظف يتلقون الشكاوى على مدار الساعة وهناك فيديوهات وانفوجراف على موقعنا في إطار حملة للتوعية ضد مخاطر الموبايل .

التواصل مع فئات لا تتقن التواصل الرقمي

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش المؤتمر العلمي الـ31لكلية الإعلام جامعة القاهرة مؤكدا أن الجهاز يقوم بزيارات ميدانية للمحافظات بهدف التواصل مع الفئات التي تحتاج تواصل مباشر ولا تتقن التواصل الرقمي مع زيادة الحملات المرحلة القادمة .

وأشار إلى توفير بيئة تصفح آمنة من خلال طرح شريحة الطفل بنظام خدمتين "اطمن واطمن على الآخر " لأن هناك 30 مليون طفل مشتركون والأطفال من أكثر الفئات استخداما للانترنت و"السوشيال ميديا".