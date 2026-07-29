بعد الانتقادات .. إسلام صادق يرد على أزمة فترة الإعداد

أثار الإعلامي إسلام صادق الجدل بشأن الانتقادات المتعلقة بقصر فترة إعداد الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك نقلا عن مصدر بالزمالك ردًا على قلة فترة الاعداد: “الموسم الماضي بدأنا فترة الإعداد 15 يومًا وغيرنا ٣ مدربين وحصلنا على بطولة الدوري .. ونعمل على رفع الايقاف في يناير”.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عددًا من القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: قبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مع إقامة حفل تكريم يليق بما قدمه للنادي.

ثانيًا: الإبقاء على الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

ثالثًا: تقرر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه في حالة انعقاد دائم لترتيب الأمور الخاصة بكرة القدم و إعلان أسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبًا.