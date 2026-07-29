الأهلي يحسم صفقتين جديدتين .. ويغلق ملف محمد عبدالمنعم وعمر فايد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل تحركاته في سوق الانتقالات، لحسم عدد من الصفقات استعدادًا للموسم الجديد، مع إغلاق الباب أمام بعض الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الأهلي في طريقه لحسم التعاقد مع طارق علاء، إلى جانب محمود صلاح، مهاجم غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق".

وأضاف: "الأهلي أغلق ملف التفاوض مع أدهم حامد، لاعب بتروجيت، ولا توجد أي مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "ملف عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي أصبح مغلقًا، كما أن النادي لن يتعاقد مع عمر فايد خلال الفترة الحالية".