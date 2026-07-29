ناقد رياضي يكشف كواليس رحيل جون إدوارد عن الزمالك

كشف الناقد الرياضي هاني عصام، سبب رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي، عن الزمالك، موضحًا أنها تعود إلى الخلافات المتعلقة بملف شركة الكرة، مؤكدًا أن الجلسة التي جمعت الطرفين مؤخرًا حملت مؤشرات قوية على اقتراب رحيل جون إدوارد عن منصبه داخل القلعة البيضاء.

وقال هاني عصام، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن جون إدوارد كان يدير منذ بداية عمله جميع الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، مشيرًا إلى أنه كان يتحمل من ماله الخاص بعض النفقات المتعلقة بإبرام صفقات الزمالك، قبل أن تتفاقم الخلافات في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الزمالك لإجراء تغييرات إدارية، حيث يعد حسين السيد أبرز المرشحين لتولي منصب المشرف على فريق الكرة، فيما تزداد فرص عودة عبد الواحد السيد لتولي منصب مدير الكرة.

ونفى هاني عصام في الوقت ذاته ما تردد بشأن رفض لاعبي الزمالك خوض التدريبات خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.