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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة معسكر الفريق.. وبيان مرتقب بشأن استقالة جون إدوارد

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا عاجلًا خلال الساعات الحالية، لبحث أزمة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، ووضع الترتيبات النهائية الخاصة باستعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويناقش الاجتماع سبل إنهاء الأزمة التي أحاطت بمعسكر الفريق، بما يضمن استمرار برنامج الإعداد دون أي معوقات، في ظل أهمية المرحلة الحالية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا عقب انتهاء الاجتماع، لتوضيح كواليس استقالة جون إدوارد من منصبه كمدير رياضي للنادي، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، إلى جانب توضيح الموقف النهائي بشأن الملفات المتعلقة بقطاع كرة القدم.

مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك

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