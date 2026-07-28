جون إدوارد يرحل عن الزمالك

قرر جون إدوارد الرحيل عن منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك، بعد فترة شهدت العديد من المناقشات حول عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم.

وأبلغ جون إدوارد إدارة الزمالك بقراره النهائي بإنهاء مهمته داخل النادي، في ظل وجود خلافات بشأن بعض الملفات المتعلقة بفريق الكرة وآلية إدارتها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تباين في وجهات النظر بين المدير الرياضي وإدارة النادي حول عدد من القرارات الخاصة بقطاع الكرة، وهو ما دفع إدوارد إلى اتخاذ قرار الرحيل عن منصبه.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بقبول استقالة جون إدوارد أو إصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل المرحلة المقبلة داخل قطاع كرة القدم.