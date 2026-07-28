أزمة داخل الزمالك| خلافات بين مجلس الإدارة وجون إدوارد تهدد باستمراره مع النادي .. خاص

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حالة من الخلافات الحادة حول عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، ما قد يؤدي إلى رحيل إدوارد عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، رفض حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عددًا من مقترحات المدير الرياضي، وعلى رأسها التعاقد مع الصربي فلاديمير رازوفيتش، مع استمرار معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق.

كما تمسك مجلس الإدارة بموقفه بشأن ميزانية فريق الكرة، بالإضافة إلى رفض صرف 80% من مستحقات اللاعبين في الوقت الحالي، وهي الملفات التي شهدت اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين الطرفين.

وأفادت التقارير بأن جون إدوارد منح إدارة الزمالك مهلة لمدة 24 ساعة لحسم موقفها، سواء بالموافقة على تنفيذ مشروعه بالكامل أو تقديم استقالته، وسط توقعات تشير إلى أن رحيله أصبح الأقرب خلال الساعات المقبلة.