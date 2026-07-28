بابتسامة عفوية وإطلالة مبهجة .. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة جديدة بأسلوب الـ "سيلفي" عبر خاصية "القصص القصيرة" ، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة ومفعمة بالحيوية من أمام إحدى وجهاتها الساحلية.

جمال طبيعي وعفوية لافتة

أطلت هند صبري في الصورة بابتسامة عريضة وعفوية، مرتديًة ملابس صيفية مشجرة ومبهجة بنقوش ملونة متناسقة مع أجواء البحر والمصيف، واعتمدت نظارة شمسية أنيقة مع تسريحة شعر كيرلي منسدلة بأسلوب طبيعي جذاب، مستغنية عن المكياج المبالغ فيه لتبرز ملامحها الطبيعية.

تفاعل واسع مع الصورة

أرفقت هند صبري الصورة بخلفية موسيقية لأغنية "عشان حبيبي" للفنان تووليت ، لتنهال عليها إعادة المشاركات وتعليقات الإعجاب والثناء من محبيها، والذين كان أبرزهم إعادة نشر معلقة بعبارة: "ضحكة اللي بتنور حياتي والله" مع إيموجي قلوب، تعبيراً عن حبهم الشديد لترددها الدائم وإيجابيتها المعتادة.