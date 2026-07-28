زيلينسكي : أبحث مع ترامب إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ترخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأكد زيلينسكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه عقد اجتماع مثمر مع ترامب في المكتب البيضاوي، معربًا عن شكره وامتنانه لواشنطن على دعمها القوي والجهود التي تبذلها لحماية أرواح الأوكرانيين وتعزيز السلام.

وذكرت (يوكرينفورم) أن الرئيسين ناقشا أيضًا تكثيف العملية الدبلوماسية.

ويقوم الرئيس الأوكراني بزيارة تستغرق يوماً واحداً إلى واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي جمع زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض قد انتهى اليوم.