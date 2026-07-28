نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة، الإعلان الرسمي لنتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 .

توضيح هام من التعليم

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأنها على فيس بوك ، بعد تداول صور تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لبعض الطلاب

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك : نعيد التأكيد مرة أخرى للتوعي ، كل ما يتم تداوله من منشورات تزعم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 أو القدرة على تعديلها في الكنترولات قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، ما هي إلا محاولات احتيال وتربح غير مشروع أو محاولات لتحقيق مشاهدات بهدف التربح…نرجو عدم الانسياق خلفها

وكانت قد انتشرت على فيس بوك منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf واكسيل قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

ونشرت العديد من الجروبات والصفحات على فيس بوك رسائل مثل : انتظروا ملف pdf لنتيجة الثانوية العامة كاملة 2026 عل الصفحة قبل الاعلان.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2026

وكشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم تحديده بعد.



وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن : “نتيحة الثانوية العامة مش كمان ساعات.. ولدينا أمور مهمة تحتاج وقت لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ولا يمكن تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية وهناك كثير من الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة في مصر



فيما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اجتماع وزير التعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإجتماع تناول عدة أمور تخص التعليم في مصر.

قال ، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وأكمل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

نتيجة الثانوية على موقع صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ، سيتم بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد



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رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

إعلان نتيجة الثانوية الخميس

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، على أن يتم الكشف عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي رسمي.

نتائج امتحانات الثانوية العامة



وأوضح فياض، خلال مداخلة ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ومحمد جوهر، أن المؤتمر سيتضمن عرضًا لمؤشرات النجاح وأبرز الإحصائيات المتعلقة بنتائج امتحانات الثانوية العامة.

ووجّه رفعت فياض نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة بضرورة التروي عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات، مؤكدًا أهمية اختيار الكلية المناسبة وفقًا لرغبات الطالب وقدراته، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وعدم التسرع في اتخاذ القرار، لضمان الالتحاق بالتخصص الأنسب لمستقبله الدراسي والمهني.