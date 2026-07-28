لامست أجسادهم مستغلا نقاط ضعغهم - اعترافات صادمة لصاحب بيت فاطم

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر اعترافاته أمام جهات التحقيق.

قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة صحة علاقته بالمجنى عليهن وعلمه اليقيني بكافة المشاكل الخاص بهن وأنه قدم لهن الدعم والاهتمام لخروجهن من تلك الأزمات، منتهياً بأنه عقب ذلك قام باحتضانهن وملامسة أجسادهن وأنه أقام الكثير من العلاقات الجنـ سية.

وأضاف المتهم أن صفحته على فيس بوك مختصة بالدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية وأن اهتمامه منصب على مساعدة الاشخاص الذين يمرون بمشاكل نفسية وتقديم النصح والإرشاد لهم في حدود خبراته الشخصية وانه يتواصل مع بنات وشباب لا يوجد بينهم سابق معرفة من اجل تقديم المساعدة الإنسانية وأن لديه منشورا ثابتا يقوم بمشاركته يوميا مضمونه "هلا حضنت ابنتك اليوم " مضيفاً أنه اقدم على انشاء مؤسسة بيت فاطم للتنمية والثقافة من اجل مساعدة الناس، مقرراً

وأشار أنه نشأ في محافظة الأقصر وأنه حاصل على درجة النطق في الاداب "قسم لغة عربية " ، وانه انتقل الي محافظتي القاهرة والجيزة وتدرب في عدة صحف حتى قيد بنقابة الصحفيين في غضون عام ٢٠١٧ وقرر إنشاء جلسات الونس، وتتضمن تقديم محتوى يتعلق بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمشاركين وكان لديه من الخبرات الحياتية بين الناس التى تمكنه من سماع مشاكلهم ومساعدتهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.