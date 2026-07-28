رسميًا .. مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا ورانييري مديرًا تقنيًا للاتحاد

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب إيطاليا، خلفًا لجينارو جاتوزو، ليعود إلى قيادة «الأتزوري» بعد رحيله عن منصبه في 2023.

كما قرر الاتحاد تعيين كلاوديو رانييري مديرًا تقنيًا للاتحاد الإيطالي، خلفًا لباولو مالديني، ليتولى الإشراف على الجوانب الفنية وتطوير كرة القدم الإيطالية.

ويعود مانشيني إلى المنتخب الإيطالي بعدما سبق له قيادته بين عامي 2018 و2023، ونجح خلال ولايته الأولى في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

ويأتي التغيير في الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بعد فشل «الأتزوري» في التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي، عقب الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي.