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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورهلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، واللواء أ.ح سمير فرج، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة.

استهل مجلس الجامعة أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، ثم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والأكاديمية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، هنأ محافظ الشرقية رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بمناسبة الذكرى الـ ٧٤ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والإستقرار، وأن يواصل الوطن مسيرة التنمية والإزدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققته جامعة الزقازيق في تنظيم فعاليات الملتقى القومي للتشغيل، الذي أقيم أمس أمام كلية التجارة بالجامعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة العمل ومحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وثمن محافظ الشرقية توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل لما يمثله من خطوة هامة نحو إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مؤكداً دعم جميع المبادرات التي تعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع تنافسية الشباب، وخفض معدلات البطالة.

في سياق متصل، أكد المحافظ أهمية التوسع في برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، لإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات المشروعات الصناعية والإستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على تخريج الطلاب، وإنما يمتد إلى إعداد خريج يمتلك المهارات والقدرات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون مع مديرية العمل يعد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة ستسخر إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويسهم في دعم جهود التنمية.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس جامعة الزقازيق بجهود محافظ الشرقية في تنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 169" لمجابهة الأزمات والطوارئ، والذي نُفذ بمشاركة جامعة الزقازيق والمستشار العسكري للمحافظة ومختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، إلى جانب الأوقاف والكنيسة، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة ورفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث بكفاءة وفاعلية.

من جانبه أكد المحافظ أن التدريب يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على دعم مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في مواجهة الأزمات والكوارث، والإرتقاء بجاهزية العناصر البشرية، والتأكد من الكفاءة الفنية للمعدات، وحماية المنشآت والمشروعات القومية، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام الإجتماع، ثمن رئيس جامعة الزقازيق حرص محافظ الشرقية على المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لدعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الشرقية على جهوده في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن التكامل بين الجامعة والجهاز التنفيذي يمثل ركيزة أساسية للإرتقاء بجودة الحياة ، وتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والإجتماعية والتنموية.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق جامعة الزقازيق الدراسات العليا

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