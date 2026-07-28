إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.