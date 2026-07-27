الأردن: ندين الهجوم على منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالسعودية

أدانت الخارجية الأردنية، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض بالسعودية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الأردنية، إن استهداف منشآت بترولية في السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية انتهاك سافر لسيادة المملكة.

وأضاف الخارجية الأردنية، أن الهجمات على السعودية تمثل تهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت الخارجية الأردنية: "نؤكد تضامننا المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها".