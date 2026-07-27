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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الاعتداءات التي يشنُّها مستوطنون إسرائيليون على عددٍ من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة طولكرم، في جريمةٍ تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتصعيدًا خطيرًا يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف ويقوِّض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات مستوطنين على قرى في الضفة الغربية

وحذِّر مجلس حكماء المسلمين من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقِّ المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، داعيًا إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونيَّة والإنسانيَّة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللَّازمة للمدنيين، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيد موقفه الثَّابت الداعي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينيَّة، يضع حدًّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، ويكفل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية الضفة الغربية إحراق مسجد إحراق مسجد في طولكرم

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