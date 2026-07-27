قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
عمار تهنئ رئيسا محكمة النقض والقضاء الأعلى بمناسبة توليهما منصبيهما الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا

الصفحات
الصفحات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية من القائمين على مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.         

وفى إطار ما تم رصده مؤخراً من تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب تشكيلات عصابية استخدمت أساليب احتيالية إبتكارية للنصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لعدد من البنوك والمحال التجارية تتضمن الزعم بتقديمها هدايا لعملائها عن طريق التسجيل بأحد المواقع بروابط مزيفة يتمكنوا من خلالها الولوج للحسابات البنكية ويتم الاستيلاء عليها. 


بإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك التشكيلات العصابية المشار إليها وضُبط بحوزتهم (13 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – مشغولات ذهبية – 6 أجهزة حاسب آلى - مبلغ مالى - 20 بطاقة دفع إلكترونى – 1440 خط هاتف محمول – 2 دراجة نارية – سيارة "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

تحذير للمواطنين

وتعاود وزارة الداخلية تحذير المواطنين من الإنسياق خلف التطبيقات مجهولة المصدر والمنسوبة للمؤسسات المصرفية التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال.

الأجهزة الأمنية تشكيلات عصابية النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الأمن الداخلي لحماس في وسط غزة

حرائق الغابات

ماكرون يتوجه إلى جنوب فرنسا مع تصاعد كارثة حرائق الغابات

الأمانة العامة تحيي اليوم العربي للرياضة

الجامعة العربية: الرياضة ركيزة للتنمية وجسر لتعزيز التقارب بين الشعوب

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد