صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية من القائمين على مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وفى إطار ما تم رصده مؤخراً من تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب تشكيلات عصابية استخدمت أساليب احتيالية إبتكارية للنصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لعدد من البنوك والمحال التجارية تتضمن الزعم بتقديمها هدايا لعملائها عن طريق التسجيل بأحد المواقع بروابط مزيفة يتمكنوا من خلالها الولوج للحسابات البنكية ويتم الاستيلاء عليها.



بإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك التشكيلات العصابية المشار إليها وضُبط بحوزتهم (13 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – مشغولات ذهبية – 6 أجهزة حاسب آلى - مبلغ مالى - 20 بطاقة دفع إلكترونى – 1440 خط هاتف محمول – 2 دراجة نارية – سيارة "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحذير للمواطنين

وتعاود وزارة الداخلية تحذير المواطنين من الإنسياق خلف التطبيقات مجهولة المصدر والمنسوبة للمؤسسات المصرفية التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال.