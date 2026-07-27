مليون شريط و800 ألف ساعة محتوى.. تفاصيل مشروع إنقاذ ذاكرة ماسبيرو الرقمية

كشفت تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم العمل الجاري في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري، والذي يتضمن حصر وتوثيق ما يقرب من مليون شريط صوتي ومرئي بإجمالي نحو 800 ألف ساعة من المحتوى الإعلامي وفقاً لما نقلته اكسترا نيوز.

إنشاء قواعد بيانات رقمية

ويعتمد المشروع على إنشاء قواعد بيانات رقمية منظمة ومفهرسة، تتيح حفظ المواد الإعلامية واسترجاعها بسهولة، مع تحويل التسجيلات القديمة من الوسائط التقليدية إلى صيغ رقمية عالية الجودة.

كما يتضمن المشروع تطبيق أحدث التقنيات المتخصصة، إلى جانب استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على المحتوى وتأمينه، بما يحول أرشيف ماسبيرو إلى منظومة رقمية حديثة تحافظ على تاريخ مصر الإعلامي.