قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون
عمار تهنئ رئيسا محكمة النقض والقضاء الأعلى بمناسبة توليهما منصبيهما الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مليون شريط و800 ألف ساعة محتوى.. تفاصيل مشروع إنقاذ ذاكرة ماسبيرو الرقمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم العمل الجاري في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري، والذي يتضمن حصر وتوثيق ما يقرب من مليون شريط صوتي ومرئي بإجمالي نحو 800 ألف ساعة من المحتوى الإعلامي وفقاً لما نقلته اكسترا نيوز.

 إنشاء قواعد بيانات رقمية 

ويعتمد المشروع على إنشاء قواعد بيانات رقمية منظمة ومفهرسة، تتيح حفظ المواد الإعلامية واسترجاعها بسهولة، مع تحويل التسجيلات القديمة من الوسائط التقليدية إلى صيغ رقمية عالية الجودة.

كما يتضمن المشروع تطبيق أحدث التقنيات المتخصصة، إلى جانب استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على المحتوى وتأمينه، بما يحول أرشيف ماسبيرو إلى منظومة رقمية حديثة تحافظ على تاريخ مصر الإعلامي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون تطبيق أحدث التقنيات المتخصصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الأمن الداخلي لحماس في وسط غزة

حرائق الغابات

ماكرون يتوجه إلى جنوب فرنسا مع تصاعد كارثة حرائق الغابات

الأمانة العامة تحيي اليوم العربي للرياضة

الجامعة العربية: الرياضة ركيزة للتنمية وجسر لتعزيز التقارب بين الشعوب

بالصور

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد